Миссия онлайн-академии Евгения Андросова

Цитата из нашего первого видеотренинга "Будь счастлив!":

Вы, наверно, заметили, что люди бедные, несчастливые, неудачники, очень любят давать советы другим, как им жить. А те, кто добился успеха, счастлив, здоров, богат, как раз наоборот - такие советы либо не дают вовсе, либо дают только тогда, когда их об этом просят. У них просто нет времени и желания поучать других, они справедливо считают, что каждый сам кузнец своего счастья и успеха. В этом и заключается основная проблема того, что многие люди несчастливы и неуспешны в жизни. Нас учат чему угодно и кто угодно, но только не тому и не те, кто должен и чему должно. Только представьте себе предмет "Основы счастья" в школе. Смешно звучит, не правда ли. А между тем именно этим основам нужно учить детей в первую очередь. И уже потом - всему остальному. Если человек знает куда ему идти и зачем, он сам найдет любые знания и обучится любым навыкам, тем более сегодня, когда нам доступна любая информация и любые знания, накопленные всей историей человечества. Но мы, как 100 и даже 1000 лет назад тычемся как слепые котята в поисках того, что сделает нас счастливыми, не понимая самого простого, самого элементарного...

Миссия онлайн-академии Евгения Андросова - научить людей тому, чему не учат в школе, колледже или ВУЗе, дать знания из первых рук, учить только тому, что мы проверили на себе и добились в этому успеха. Счастью должен учить счатливый человек, успеху - успешный, здоровью и долголетию - тот, кто дожил до преклонных лет в здоровье, уме и трезвой памяти и, несмотря на преклонные годы, способен учить и быть примером. Только такие люди имеют право давать вам советы и учить и эта учеба дорогого стоит. Это не просто информация, которой сегодня переизбыток, это реальные навыки и примеры, инструкции и секреты, которые способны сделать вас и жизнь вокруг вас лучше, счастливее, здоровее и эффективнее. Личный пример - это всегда отличная мотивация, без которой любое обучение - бесполезно потраченное время.

Мы не учим здесь ради "корочек", мы учим ради самой жизни - той, которой вы сами хотите для себя и к которой можете прийти благодаря нашим курсам, урокам и статьям. Было бы желание и терпение, все остальное мы берем на себя.

Планы на будущее

Мы ищем лучших в своих областях практиков - успешных и целеустремленных, с которыми будем делать новые и новые курсы на самые разные темы - давая знания и пример того, какой может стать ваша жизнь, если вы всерьез ей займетесь.

Если вы один из таких людей - добро пожаловать в нашу академию! Поможем сделать ваш курс и вместе с вами сделаем тысячи людей более грамотными, более целеустремленными и более счастливыми. Подробнее об этом - в разделе Сотрудничество.

Всех, кому понравилась идея учиться знаниям и навыкам, о которых мы говорим, приглашаем ознакомиться с нашими двумя первыми видео курсами Будь счастлив! и Секреты счастливого долголетия. Ну и вообще заглядывайте к нам - новые курсы, а также бесплатные уроки и статьи будут появляться регулярно, мы всегда будем рады вам вне зависимости от того, будете вы пользоваться нашими курсами или нет. Наша миссия, в том числе, заключается и в том, чтобы на земле было просто больше счастливых, успешных и здоровых людей - в таком обществе мы хотели бы жить и встретить старость, а, как говорится, "не вот это вот все, что вокруг" :))